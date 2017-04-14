Şüpheli Hareketleri Hırsızlık Hükümlüsünü Yakalattı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.



Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekip, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.



Kırşehir ve Kaman Adliyelerinden farklı mahkemelerden kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahla adam yaralama, yağma, hırsızlık ve yankesicilik suçlamaları nedeniyle hapis cezası aldıktan sonra ortadan kaybolan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenledi.



Kaman-Kırıkkale kara yolunda yapılan uygulama sırasında silahla yaralama, konuttan yağma suçlarından 6 yıl 11 ay hapis cezası olan M.A ile kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D'yi yakaladı.



Kaman pazar yeri ve civarından dini kitap satarak para toplamaya çalışan A.K'nin hareketlerinden ve çevredeki iş yerlerini dikkatli incelemesinden şüphelenen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.



Yanındaki kitapları taşıdığı çantada yapılan aramada bir tabanca bulunan A.K'nin sahte kimlik taşıdığı, Konya Karatay'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi.



Pazar yerinde de hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.K emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



M.A, İ.D ve A.K çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.