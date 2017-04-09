Şüpheli Hareketler Sergileyen Sürücünün Aracından Uyuşturucu Çıktı

BOLU'da kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol denetimleri sırasında durdurulan otomobilin sürücüsünün şüpheli tavırlar sergilemesi polis ekiplerinin dikkatini çekti. Polis ekipleri tarafından her yeri aranan araçta çok sayıda uyuşturucu haplar ile esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü 30 yaşındaki Y.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Uyuşturucu maddeleri Bolu'ya satmak için getirdiği iddia edilen Y.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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