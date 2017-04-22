Şüpheli Çantadan Oyuncak Çıktı

Üsküdar Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan ve şüphe üzerine bomba imha uzmanlarınca kontrol edilen çantada oyuncak olduğu anlaşıldı.



Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokak üzerinde bulunan hastanenin, tıbbi atık alanı yakınında güvenlik görevlileri tarafından bir çanta bulundu. Çantada kablolar bulunduğunu fark eden görevliler, bomba olabileceği şüphesiyle tedbir alıp polise haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Çanta, daha sonra gelen bomba imha uzmanınca incelendi. Çantada oyuncak bulunduğu anlaşıldı.