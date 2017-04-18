Şüpheli Çanta Fünyeyle Patlatıldı

TRABZON'da Atatürk Alanı'nda unutulan çanta, polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması sonrasında fünye ile patlatıldı. Çantadan lamba, kitap ve evrak gibi eşya çıktı.



Olay bugün öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinde yaşandı. Atatürk Alanı'ndaki çay bahçesinde tuvaletlerin önüne bırakılan deri el çantası çevredekileri endişelendirdi. İşletme sahibinin ihbarı sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çantanın yakınında bulunanlar bölgeden uzaklaştırılırken, parkta oturanların uyarılara pek aldırmadığı gözlendi. Ekiplerin fünye ile patlattığı çantadan kitap, led lamba, elektronik aletler ve belgeler çıktı. Polis ekipleri, çantadan çıkan eşya incelemek ve sahibini bulabilmek için karakola götürdü.



- Trabzon