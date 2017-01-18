Şüpheli Bavuldan Çöp Çıktı

Bolu'da sokak üzerinde bırakılan şüpheli bavul panik oluşturdu.



Bolu'da öğrenci servislerinin bulunduğu Aktaş Mahallesi Taşhancıoğlu caddesi üzerinde gece saatlerinde yol kenarına bırakılan bavul vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki taraftan güvenlik şeridiyle trafiğe ve yaya geçişine kapattı. Bomba imha uzmanının sinyal kesici cihazla kontrol ettiği şüpheli bavulun içinden çöp çıktı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışması sonrasında bavul çöpe atıldı. - BOLU