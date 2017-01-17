Şüpheli Araçtan Cephane Çıktı

Rize'nin Pazar ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, montaja hazır 20'ye yakın tabanca parçası çıktı.



Rize İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Pazar ilçesi Tır Parkı'nda şüpheli gördükleri bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta; 20 adet tabanca sürgüsü, 20 adet tabanca namlusu, 14 adet tabanca gövdesi, 12 adet tabanca namlu açma ucu, 30 adet tabanca plastik kabza kapağı, 8 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca şarjör yayı, 16 adet tabanca şarjör alt parçası ve 8 adet metal tabanca gövdesi bulundu. Aracın çeşitli yerlerinde gizlenmiş parçalara el konuldu. Olay yerinde gözaltına alınan T.A., M.A., S.A. ve H.T.A.'nın ifadeleri doğrultusunda, Ardeşen ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde bir silah imalathanesi de bulundu. İmalathane sahipleri N.Ö. ve A.Ö. de gözaltına alındı. Pazar Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen zanlılardan T.A., H.T.A. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ve N.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE