Şüpheli araçtan 40 kilo eroin çıktı



VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiler göre Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gürpınar-Başkale yolu üzerinde E.T. yönetimindeki 65 .... Plakalı Fiat Doblo marka araçta LİSA isimli dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç şoförü E.T. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ifade edildi.

(ATL-)