Şüpheli Araçtan 4 Tane Ruhsatsız Tabanca Çıktı

Trabzon'da jandarma ekipleri durdukları şüpheli araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesindeki Şinik mahallesinde şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç sürücüsüne ait 4 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Akçaabat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - TRABZON