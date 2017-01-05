Polis Şüpheli Araçtan Ruhsatsız 4 Tabanca ve Uyuşturucu Buldu

Samsun'da şüpheli bir otomobilde arama yapan polis, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.



Olay, Samsun'un Atakum içesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde bulunan A.Y.(37) adlı şahsın üzerinde yapılan aramada 12 gram esrar maddesi, araçta yapılan aramada ise 4 adet 9 mm çaplı el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y., 'silah kaçakçılığı' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN