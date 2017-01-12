Şüpheli Araçta Silah ve Uyuşturucu Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilde, bir tabanca ve 8 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.



Otomobildeki aramada bir ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör, 8 fişek ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Araçtaki B.D. (30), Ö.Y. (22) ve İ.T. (31) gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.