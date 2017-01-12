Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilde, bir tabanca ve 8 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada bir ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör, 8 fişek ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki B.D. (30), Ö.Y. (22) ve İ.T. (31) gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüpheli Araçta Silah ve Uyuşturucu Bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilde, bir tabanca ve 8 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilde, bir tabanca ve 8 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi.
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