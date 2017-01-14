Şüpheli Araç İçindeki Şahısların Üzerinde 2 Adet Tabanca ve Mühimmat Ele Geçirildi

Eskişehir'de, polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir araçta yaptığı aramada 2 adet tabanca ve mühimmat ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ekipler, araç içerisinde bulunan O.D. (23), S.İ. (24) ve H.Ö. (22) isimli şahıslar üzerinde ve araçta arama çalışması yaptı. Arama sonucunda O.D. isimli şahsın üzerinden bir tabanca, şarjör içerisinde 5 adet mermi, 11 adet kuru sıkı mermisi ile bir adet döner bıçağı, S.İ. isimli şahısta bir tabanca ve şarjöre takılı 5 adet mermi ve H.Ö.'nün üzerinde ise bir adet el yapımı bıçak ele geçirdi.



Şahıslarla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR