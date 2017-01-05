Şüphe Üzerine Durdurulan Şahıslardan Uyuşturucu Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine arama yaptıkları 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde geçirdi.



Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesinde şüphe üzerine A.Y. ve E.Y.'nin üzerlerini ve çantalarını aradı. Yapılan aramada 20 gram kristal, 3.74 gram esrar, 24 adet uyuşturucu hap, 1 adet pürmüzlü çakmak, esrar sarmak için kullanılan 100 adet kağıt, 1 adet kamış çubuk, 1 adet zıvana ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 615 TL para ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - ANTALYA