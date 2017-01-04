Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan 450 Gram Kokain Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobilde 450 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alantur Mevki D-400 yolu üzerinde uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine durdukları plakası belirtilmeyen otomobil içinde yapılan aramada 450 gram kokain maddesi ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan Bahar.T.M., (33) Hanife Y. (23) ve Hakan Y. (35) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA