Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan 2 Tabanca Çıktı

Maltepe'de durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta, 2 tabanca, 14 araç anahtarı, cep telefonları, başka bir araca ait plaka ile profesyonel fotoğraf makinesi ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gülsuyu Mahallesi Şafak Sokak üzerinde durumundan şüphelenerek durdurduğu 34 HOD 49 plakalı araçta arama yaptı.



Aramada, 2 tabanca, bu tabancalara ait 5 şarjör ve 2 fişek, şeffaf poşet üzerinde 14 araç anahtarı, araç kumandası, profesyonel fotoğraf makinesi ve bu makineye ait şarj aleti, 2 adet 34 VT 0473 sayılı araç plakası, 3 tornavida, 2 matkap, uzatma kablosu, bir metal uçlu kırıcı ele geçirildi.



Araçta bulunan ve ekipler tarafından gözaltına alınan yaşları küçük, M.D, Y.O, ile Ö.G. ile E.S'nin (24) üst aramasında ise 5 akıllı telefon, bir tablet bulundu.



Yapılan incelemelerde ise ele geçirilen aracın ikiz plakalı olduğu, araç şasesi ile üzerindeki plakanın uyuşmadığı, aramalarda bulunan plakanın ise mevcut araca ait olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.D, Y.O. ve Ö.G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.