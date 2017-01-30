Süphan Dağı'ndaki Kış Tırmanışı İptal Edildi

Adilcevaz ilçesinde 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na düzenlenen kış tırmanışı, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle iptal edildi.



Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca (TDF) düzenlenen Süphan Dağı Kış Tırmanışına katılan 18'i kadın 102 dağcı, dün akşam 2 bin 700 rakımdaki At Yaylası'nda kamp kurdu.



Bu sabah erken saatlerde 3 bin 200 metre tırmanan dağcılar, çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tırmanışı sonlandırmak zorunda kaldı.



Süphan Doğa Sporları Derneği (SUPHANDOSD) Kulübü Başkanı Adem Gül, yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle tırmanışı iptal ettiklerini bildirdi.



Süphan Dağı'nda tırmanış faaliyetini başlattıklarını ve At Yaylası'nda kamp yaptıklarını ifade eden Gül, "Gece hava şartları çok soğuktu. Buna rağmen sabah saatlerinde zirveye çıkmayı denedik. Ancak iki gündür yağan kar nedeniyle, dağa çıkış yolunda oluşabilecek çığ tehlikesinden dolayı tırmanışın çok riskli olacağını düşünerek geri dönme kararı aldık." dedi.