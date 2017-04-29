Süphan Dağı'nda Ortaçağ Hayatı İçin Çadır Köy Kurulacak

BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi'nde bulunan Süphan Dağı'nın 2 bin 700 rakımında, Ortaçağ hayatının yaşanacağı çadır köy kurulacak. Ağustos ayında köyün kurulumunu tamamlayacaklarını belirten Bitlis Valisi Ahmet Çınar, kurulacak olan çadır köyde müzik festivali etkinliklerini düzenleyeceklerini söyledi.



Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın daveti üzerine Moğolistan Büyükelçilik Protokol ve Kültür Ateşesi Oth Tulga, Moğolistan Ofis Yöneticisi Tushinjurgal Erdenebayar, Pakistan Kültür Müşaviri Abdul Akbar, Ürdün Baş Katibi Emad Masalmehv Adilcevaz'a geldi. Vali Çınar gelen heyet ve Bitlis İl Emniyet Müdür Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ile birlike Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 700 metre rakımında kurulacak olan çadır köy alanında incelemelerde bulundu. Vali Çınar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın 2 bin 700 metre rakımlı eteklerinde bulunan bu yaylanın dünyanın coğrafya olarak en güzel noktalarından biri olduğunu söyledi. Adilcevaz'da, Ortaçağ hayatının yaşandığı bir çadır köy kuracaklarını belirten Vali Çınar, şöyle konuştu:



"Süphan Dağı, Türkiye'de herkesin yakından bildiği ve hakkında şarkıların, masalların olduğu bir dağdır. Buradan Van Gölü, Aygır Gölü ve Arin Gölü'nü üç ayrı noktadan görebiliyoruz. Burada bir niyetimiz var. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ve Adilcevaz Belediyesi birlikte bir program düzenliyorlar. Biz de valilik ve kaymakamlık olarak bu kurumlarımıza ve birimlerimize destek vereceğiz. Burada bir Ortaçağ Köyü kurmak istiyoruz. Modern hayattan tamamen uzak, insanların Ortaçağı burada hem mekan itibariyle, hem yaşam alanı itibariyle, hem de yiyecek ve içecekler itibariyle Ortaçağı yaşayabilecekleri bir köy kuracağız. Bu çadır köy, bütün yaz boyunca hem yerli hem de yabancı turistlere hitap edebilecek. Aynı zamanda kış aylarında ise Süphan Dağı'na tırmanacak olan dağcılar için bir köy olacak. Burada her sene periyodik zamanlarda tırmanışlar ve yürüyüşler yapmayı da planlıyoruz. Ayrıca Asya'dan bazı ülkeleri burada düzenleyeceğimiz müzik festivaline davet edeceğiz. Burada onların geleneklerinin de yaşatıldığı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Buraya gelen insanlar hem Ortaçağ hayatını yaşayacak, hem de burada güneşin doğuşunu ve batışını seyredebilecek. Burası Adilcevaz ilçemiz başta olmak üzere bölgemiz açısından önemli bir faaliyet alanı olacak. İnşallah bu yıl Ağustos ayının 12'sinde bu mekanda bu köyün kurulumunu tamamlamış olacağız ve Asya müziklerini burada güneşin batışıyla hep birlikte göreceğiz"



Kültür ataşeleri yaptıkları incelemelerin ardından Adilcevaz ilçesine geçerek buradaki tarihi Tuğrul Bey ve Ulu Cami'yi ziyaret ederek, tarihi camiler hakkında bilgi aldı.



- Bitlis