Superonline'dan Akk'sız Platin Paket

Turkcell yaptığı kampanya ile Superonline Platin Paket'te düzenlediği yeni kampanyasını açıkladı.



Turkcell, hazırladığı Superonline Platin Paket ile fiberde tüm limitleri kaldıracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, herkesin alışık olduğu Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulamasını kaldırarak artık tüketicilerin hiçbir hız kısıtıyla karşılaşmayacakları fiber platin paketleri müşterilerinin beğenisine sundu. Platin Paket, evde internete günün her saatinde aynı hızda bağlanılacağını bildirdi.



"Fiber Platin Paket ile yüksek kaliteli internet"



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şöyle konuştu: "İnternet kullanımında belirli bir limit aşımından sonra hızı yavaşlatan Adil Kullanım Koşul uygulaması 2018 sonunda tamamen ortadan kalkacak. Turkcell olarak abonelerimizin ev internetinde limitlere takılmadan ihtiyacını karşılamak için 2018 yılını beklemeden AKK olmayan fiber platin paketlerimizi çıkarma kararı aldık. Ay boyunca fiber hızınızın düşmediği Platin Paketler ile abonelerimize yüksek kaliteli internette dolaşma imkanı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL