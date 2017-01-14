Süper Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Latovlevici'nin doğrudan kaleye gönderdiği şut kalenin sağından az farkla auta çıktı.



64. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Ömer'in ceza alanına ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunda Ahmet Şahin topu güçlükle kornere çeldi.



80. dakikada ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Iasmin Latovlevici'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak Bora Körk'ün sağından ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Ümit Öztürk xx, Uygar Bebek xx, Osman Gökhan Bilir xx



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Kokalovic xxx (Serdar dk. 63 xx), Gaman xxx, Barış xxx, Latovlevici xxx, Tanase xx, Kerim Zengin xx, Ceyhun xx, Lazarevic xx (Osman dk. 84 ?), Ermin Zec xx (İlhan dk. 50 ?), Seleznyoz xx



Yedekler: Ercüment, Mahmut, Tayyib Talha, Fatih



Teknik Direktör: Igor Tudor



Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Orhan xx, Caner xx, Aykut x (Larsson dk. 82 ?), Soner xx, Ömer xx, Custodio xx, Özer Hurmacı xx (Ricardo Jorge dk. 50 xx), Onur Ayık x (Olcan dk. 82 ?), Rodallega xx



Yedekler: Fatih Öztürk, Kadir, Samardzic, Hasan Ali



Teknik Direktör: Tolunay Kafkas



Gol: Latovlevici (dk. 80) (Karabükspor)



Sarı kartlar: Lazarevic, Seleznyoz (Karabükspor), Özer Hurmacı, Orhan, Caner (Akhisar Belediyespor) - KARABÜK