Süper Teşvike 20 Milyarlık Başvuru
Bakan Zeybekci, altyapı çalışmaları tamamlanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde 1 ayda 20 milyar liralık başvuru olduğunu açıkladı.
Bakan Zeybekci, altyapı çalışmaları tamamlanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde 1 ayda 20 milyar liralık başvuru olduğunu açıkladı. Zeybekci ayrıca başvuruların sonuçlandırılmaya başlandığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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