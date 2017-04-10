Süper Model İrina Shayk 'Dünyanın En Güzel Bebeğini' Doğurdu

Hollywood'un ünlü oyuncusu Bradley Cooper ile Victoria's Secret modeli Rus sevgilisi Irina Shayk'ın çocuğu oldu. People dergisinin haberine göre, 42 yaşındaki aktörle 31 yaşındaki modelin bebeğinin iki hafta önce dünyaya geldiği öğrenildi.

ABD BASINI: MUHTEMELEN DÜNYANIN EN GÜZEL BEBEĞİ

ABD basını, çok güzel bir anne ve yakışıklı bir babadan doğan bebeği, "Muhtemelen dünyanın en güzel bebeği olacak" ifadesiyle duyurdu. Çift, bebeklerinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmemeyi tercih etti, bebeğin cinsiyetini ve ismini halen açıklamadı.



ÇİFT BEBEK HABERLERİNİ UZUNCA BİR SÜRE GİZLEDİ

Ünlü ikili, Irina Shayk'ın hamilelik haberlerini hiçbir zaman doğrulamamış ancak süper modelin hamilelik söylentisi ilk olarak Kasım 2016'da yapılan Victoria's Secret defilesinde ortaya çıkmıştı. Shayk, defilede püsküllü ve bol kıyafetleri taşımasıyla bu söylentiyi güçlendirmiş, daha sonrasında ise objektiflerle karşılaştığında göbeğini çantasıyla gizlemeyi tercih etmişti.



BİRDEN FAZLA ÇOCUK İSTİYORLAR

Çifte yakın kaynaklar, ikilinin anne ve baba olmak için çok heyecanlı olduklarını, bebeğin cinsiyetini bildiklerini ve bebek için isim seçtiklerini söylemişti. Çiftin yakınlarına göre ayrıca, birbirini çok seven Cooper ve Shayk, birden fazla çocuk yapmayı düşünüyor.



DEMET AKALIN IRINA SHAYK'I TEBRİK ETTİ

Öte yandan dünyaca ünlü modelin Instagram takipçileri arasında bulunan Demet Akalın da Shayk'ın paylaştığı bir fotoğrafın altına "Tebrikler" yazdı.









