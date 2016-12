Super Mario Run Rekora Koşuyor, 4 Günde 40 Milyon!

Super Mario Run'dan Harika Başlangıç!





Bazı kötü eleştirilere rağmen 4 günde 40 Milyon kez indirilen Super Mario Run harika bir başlangıç yaptı.



Nintendo, bugün erken saatlerde yayınladığı yeni bir basın bülteninde ulaştığı başarıyı paylaştı. Apple Store'un Free kategorisinde 100 farklı pazarda en iyi ilk 10 oyun arasına girdi.



Super Mario Run Rekora Koşuyor!



En iyi çıkış unvanı Pokémon Go'da, ilk lansmanından 11 gün sonra 25 milyon adet indirmeye ulaşmıştı.



Pokémon Go'yu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Nintendo'nun yeni oyunun rekorları kırması şaşırtıcı değil. Nintendo, diğer şeylerin yanı sıra, oyun satın aldıktan sonra oyuncuların tüm modlara erişmesini kolaylaştırmayı planladığını açıkladı.



Japon devinin oyuna yeni özellikler ekleme niyetinin olmadığını öne süren raporlara rağmen, Bugün Nintendo, kullanıcıların herhangi bir Ralli Bilet "Rally Ticket" ödemeden arkadaşlarınızla rekabet edebilmelerini sağlayan yeni bir mod ekleyen bir güncelleme yayınladı.



Super Mario Run just added a Friendly Run mode. No ticket needed. But you're limited to 1-5 plays a day pic.twitter.com/3YbZZtG4th



— Scott Stein (@jetscott) 21 Aralık 2016



Super Mario Run'ın hala iOS'a özgü olduğunu ve Android kullanıcılarının devreye girmediğini düşünürsek rekor üstüne rekor kırması yakındır.



tnw



