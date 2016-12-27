Super Mario Run, İştah Kabarttı!

Her ne kadar Android kullanıcıları halen kendi sıralarının gelmesini bekliyor olsalar da, Super Mario Run, Apple'ın App Store listelerinin en üstüne yerleşmeyi ve indirilme rekorları kırmayı başardı. Bu yüzden de Nintendo'nun akıllı telefonlara daha fazla oyun sunmayı planlamasına pek şaşırmamak gerekiyor.



Japonya merkezli Kyoto NP ile yapılan bir röportajda Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, Super Mari Run'ın mobil oyunlar için yeni bir stratejinin başlangıcı olduğunu söylemekteydi. Kimishima'nın söylediğine göre firma, önümüzdeki yıl iki ya da üç oyun daha sunmayı ve bu deseni devam eden yıllarda da sürdürmeyi planlıyor. Daha önceki raporlar da Fire Emblem ve Animal Crossing gibi popüler oyunların mobil yayınlama için hazır olduğunu belirtmekteydi.



Kimishima, gelecekteki oyunların aynı anda App Store ve Play Store'da yayınlanıp yayımlanmayacağı hakkında bir yorum yapmamış durumda ancak Nintendo, Super Mario Run'ı Android telefonlar için hazırladığını zaten açıklamıştı. Şu anda iPhone'a özel olan bu oyun, ilk haftasında 50 milyon indirmeyi geçmiş durumda ve bu da kendisini Apple'ın tarihindeki en hızlı indirilen oyun yapıyor.