Super Mario Run, Bekleneni Başaramadı!

Nintendo'nun ilk mobil oyunu Super Mario Run'ın büyük bir başarıya ulaşması bekleniyordu. Ancak oyun 15 Aralık'taki yayın tarihinden itibaren, iOS üzerinde 78 milyon indirmeye ulaşmış olsa da, oyuncuların sadece yüzde 5'i 10 dolarlık tam oyun ücretini ödemiş durumda.



Bu %5'lik miktar, Nintendo'nun beklediği sayının yaklaşık olarak yarısına denk gelmekte. Nintendo, Super Mario Run'dan yaklaşık olarak 53 milyon dolar kazandı ancak bu sayı, eğer firma hedefine ulaşmış olsaydı rahatlıkla iki katına çıkmış olacaktı. Nintendo'nun üretmediği ancak küçük bir pay aldığı geçtiğimiz yazın başarılı oyunu Pokémon Go, ilk ayı içerisinde iOS App Store'da 32 milyon kez indirilmiş ve 143 milyon dolar gelir sağlamıştı.



Super Mario Run'ın bir sürümü, önümüzdeki Mart ayında Android için de sunulacak ve bunun satış sayılarını arttıracağı tahmin edilebilir.



İki farklı ödeme yaklaşımı, Pokémon Go'nun neden daha başarılı olduğunu gösteriyor. Super Mario Run, ilk beş seviyenin ardından gelen bölümler için toptan bir ödeme beklemekte ancak Pokémon Go, daha küçük miktarlarda ancak daha fazla sayıda ödemeden oluşmaktaydı.



Başlangıçtaki yüksek fiyat etiketi, insanların ödeme yapmalarını durduran şey olabilir. Uygulama analistlerinin belirttiği üzere mobil oyuncuları "büyük" miktarlarda parayı bir kerede ödemeye (10 dolara karşılık 2 dolar - 3 dolar) ikna etmek, her ne kadar bu miktar konsol oyunlarının çok küçük bir oranına denk gelse bile, zor olmakta.



Ancak bunun anlamı, Dünya'nın favori bıyıklı tesisatçısının görevini başaramadığı değil. Pokemon Go'nun gerçek başarısı, Pokemon markasına olan ilginin tekrar canlanmasını ve Pokemon Sun ve Pokemon Moon oyunlarının rekor miktarda satmasını (14.69 milyon ünite) sağlamaktı. Nintendo'nun gelir duyurusunda söylediğine göre, kendisi milyonlarca dolar kazandırmasa da, benzer bir şekilde Super Mario Run da Nintendo Switch ve Super Mario Odyssey'in satışlarını arttırabilir.



Ayrıca Nintendo, mobil platformuna daha yeni adım atıyor. Firma, 2 Şubat tarihinde Fire Emblem Heroes oyununu (Switch'e de gelecek olan bir Fire Emblem oyunu bulunmakta) sunmayı planlıyor ve Animal Crossing mobil oyunu önümüzdeki finansal yıla kadar ertelenmiş durumda...