Super Mario, Android'e Ne Zaman Gelecek?

Super Mario Run'ın geçen ay iPhone için yayınlanmasının ardından, popüler oyunun Android'e ne zaman geleceği merak ediliyordu. Nintendo'nun resmi Twitter hesabı, oyunun Android sürümünün Mart'ta yayınlanacağını duyurdu.



Nintendo, geçen ay Google Play Store sayfasından ön kayıt kabul etmeye başlamıştı. Oyunu Android'li cihazlarda indirmeniz halen mümkün değil. Bu yeni açıklama, Super Mario Run'ın üç ay boyunca iOS'a özel kalacağı anlamını da taşıyor.



Super Mario Run, 2017'de Android'e gelen tek Nintendo oyunu olmayacak, hatta daha erken çıkacak bir oyun var. Firma, şu sıralar RPG oyunu Fire Emblem Heroes for Android'i hazır hale getirmek için uğraşıyor ve oyunun ilk önce Google Play Store'a gelmesi bekleniyor. Fire Emblem Heroes for Android'in 2 Şubat'ta Android'e gelmesi bekleniyor. Oyunun iOS'a ulaşacağı tarihin ise "yakında" olduğu açıklaması yapılıyor.