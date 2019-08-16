Süper Loto sonuçları sorgula - MPİ 15 Ağustos Süper Loto sonucu

16.08.2019 07:35

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu. 30 milyon liralık dev ikramiyesi ile Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Canlı yayında yapılan 618. hafta Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı sayıları belirlendi. Fakat oynayanlar içinde sayıları tutturan yine olmadı. 9. kez devir eden Süper Loto'da haftaya kalan ikramiye 30.268.877,27 TL. İşte MPİ tarafından açıklanan 15 Ağustos Süper Loto sonuçları...

15 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

618. hafta kazandıran numaraları:01 - 08 - 09 - 11 - 24 - 30

Süper Loto çekilişinde altı bilen yine olmadı. Gelecek haftaya devreden ikramiye miktarı; 30 milyon 268 bin 877 lira 27 kuruş.

Süper Loto'da büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçırıp beş bilen 100 kişi 11 bin 37 lira seksener kuruş ile teselli oldular. Ayrıca 4 bilen 7 bin 282 kişi 164 bin 25'er kuruş ve 3 bilen 140 bin 932 kişi 14 lira 35'er kuruş kazandılar.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.