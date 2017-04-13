Süper Loto Sonuçları Belli Oldu! İşte Kazanan Numaralar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 495'inci hafta çekilişi yapıldı.

SÜPER LOTO'NUN KAZANDIRAN SAYILARI

Bu haftanın kazandıran numaraları 4, 11, 30, 41, 47 ve 51 oldu. Çekilişte 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889 lira 15'er kuruşluk ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 495'inci hafta çekilişinde, 5 bilen 135 kişi 12 bin 844 lira, 4 bilen 8 bin 691 kişi 213 lira 80'er kuruş, 3 bilen 193 bin 309 kişi 16 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

KAZANAN MERSİN VE KAYSERİ'DEN

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Mersin'in Erdemli ve Kayseri'nin Kocasinan ilçelerindeki bayilerden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, 32 milyon 832 bin 448 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 4 milyon 923 bin 677 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 751 bin 786 lira 44 kuruş aktarılacak.