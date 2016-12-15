Süper Loto Sonuçları - 15 Aralık 2016 Perşembe MPİ Sonucu

Süper Loto sonucu 15 Aralık 2016 Perşembe Milli Piyango çekilişini bilet sorgulama ekranını haberimizden öğrenebilirsiniz. Milli Piyango Süper Loto sonuçlarını haberimizdeki listeden sorgulayabilir ne kadar ikramiye kazandığınızı görebilirsiniz.



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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde artık sonuçları MPİ canlı ve online olarak vatandaşların hizmetine sundu. Oynaması basit olan bu şans oyunu verdiği ikramiye tutarı ile en revaçta olanı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Süper Loto çekilişi ile 21.15'ten itibaren şanslı numaralar ve sonuçlar her perşembe belli oluyor.



SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ÖDENİR?

Oynaması çok kolay olan bu oyunda 54 numaradan 6 tanesini seçmek yeterli. Şeçtiğimiz 6 rakam ile bir şans oyunu bayisine yatırdığımız Süper loto kuponunda 3,4,5 veya 6 adet rakamı doğru olarak bilirsek ikramiye kazanıyoruz. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazanılan ikramiyeler miktarına göre bayilerden veya Milli Piyango Müdürlüklerinden ödeniyor. Her hafta düzenli olarak çekilişi yapılan şans oyunları arasında Sayısal Loto, On numara ve Şans topu gibi oyunlar da bulunuyor.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.