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ABD 35 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor
Süper Loto Devretti
29 Aralık 2016 Perşembe 21:52
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 586 bin 768 lira haftaya devretti.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 586 bin 768 lira haftaya devretti
Kaynak:
Dunya.com
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[9112994] Dunya.com
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