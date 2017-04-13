Süper Loto'dan 20 Milyonluk Devir
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 449 bin 409 lira 97 kuruş haftaya devretti.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 449 bin 409 lira 97 kuruş haftaya devretti.
Kaynak: Dunya.com
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