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Süper Loto'da 26 Milyon TL'lik İkramiyeyi 2 Kişi Paylaştı
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Süper Loto'da 26 Milyon TL'lik İkramiyeyi 2 Kişi Paylaştı

Süper Loto'nun 495'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889 lira 15'er kuruşluk ikramiye kazandı.

Süper Loto'da 26 Milyon TL'lik İkramiyeyi 2 Kişi Paylaştı

Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta da 6 bilen olmayınca 20 milyon 449 bin 409 lira 97 kuruşluk ikramiye bu haftaya devretmişti. Son olarak büyük ikramiyenin kazanıldığı çekiliş 2 Şubat 2017'de geçekleştirilmiş ve şanslı numaralar yine 9. kez devreden 21 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu.

KİŞİ BAŞI 13 MİLYON TL DÜŞTÜ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 495'inci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftanın kazandıran numaraları 4, 11, 30, 41, 47 ve 51 oldu. Çekilişte 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889 lira 15'er kuruşluk ikramiye kazandı.

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Milli Piyango İdaresi, Türk Lirası, Süper Loto, Kaza, Tl