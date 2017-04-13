Süper Loto'da 25 Milyon Heyecanı
Süper Loto'nun 495. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Süper Loto'nun 495. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 9 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin 25 milyonu bulması bekleniyor
Kaynak: Dunya.com
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