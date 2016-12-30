Süper Loto Çekiliş Sonuçları! 29 Aralık 2016 Süper Loto Sonuçları

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SÜPER LOTO HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 586 bin 768 lira 64 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 480'inci hafta çekilişinde, 5 bilen 58 kişi 9 bin 796 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 425 kişi 177 lira 85'er kuruş, 3 bilen 71 bin 994 kişi 14 lira 65'şer kuruş ikramiye kazandı.Toplam 2 milyon 232 bin 27 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 613 bin 416 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 901 bin 830 lira 34 kuruş kamuya aktarılacak.Süper Loto hangi rakamlara çıktı sorunun cevabı haberimizde. Süper Loto çekiliş sonuçları yapıldı. İşte şanslı rakamlar...

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. Süper Loto sonuçları o hafta bilinemediği taktirde büyük ikramiye bir sonraki haftaya devreder. 1 yıl içinde başvuru yapılıp alınmayan Süper Loto ikramiye zaman aşımına girer ve kişi tüm haklarını kaybeder. Süper Loto sonuçlarını bilseniz dahi elinizdeki loto kuponunun yırtılmamış ve tahrip olmamış olması gerekiyor. Böyle bir durumda da ikramiye ödenmez.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO EN ÇOK HANGİ İLE ÇIKAR?

Süper Loto 'da en çok büyük ikramiyenin çıktığı iller sıralamasında İstanbul açık ara önde bulunuyor. 11 kez büyük ikramiyenin çıktığı Ankara ikinci sırada, 8 kez ikramiye alan İzmir ise üçüncü sırada bulunuyor.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.









