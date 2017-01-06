Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 638 bin 89 lira 45 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 83 kişi 7 bin 689'ar lira, 4 bilen 4 bin 253 kişi 161 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 83 bin 512 kişi 14 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.



Toplam 2 milyon 507 bin 166 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 813 bin 143 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 12 bin 997 lira 20 kuruş kamuya aktarılacak.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye, bu hafta altıncı kez devretmiş oldu.



(Bitti)