Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 760 bin 560 lira 5 kuruş, haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte, 5 bilen 34 kişi 14 bin 31 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 491 kişi 205 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 53 bin 169 kişi 16 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, 1 milyon 874 bin 248 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 354 bin 963 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 757 bin 272 lira 89 kuruş kamuya aktarılacak.



(Bitti)