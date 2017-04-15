Süper Loto 13 Nisan Çekiliş Sonucu, 2 Kişi Bu Akşam Zengin Oldu.





Süper Loto 13 Nisan Çekiliş Sonucu Belli Oldu. 2 Talihli Paraya Para demedi!



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 495'inci hafta çekilişi yapıldı.2 Kişi bu akşam zengin oldu.



Bu haftanın kazandıran numaraları 4, 11, 30, 41, 47 ve 51 oldu.



Çekilişte 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889 lira 15 'er kuruşluk ikramiye kazandı.



Büyük ikramiye, Mersin Erdemli ve Kayseri Kocasinan ilçelerine çıktı.



Yüzbinlerce insanın beklediği an geldi, 13 Nisan Süper Loto da sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından belli oldu.



İşte açıklanan rakamlar: 4, 11, 30, 41, 47,51



Süper Loto Sonuçları



http://www.teknotalk.com/9-haftadir-devreden-super-loto-sonuclari-belli-oldu-56426/