Süper Ligin ilk yarısına yabancı oyuncular damga vurdu…

Bu gollerin 222'sini yabancı, 122'sini ise yerli oyuncular atarken, 11 golü ise futbolcuların kendi kalelerine gönderdiği tespit edildi. Medya Takip Ajansı Interpress'in yaptığı araştırmaya göre, ligin ilk yarısında oynanan 144 maçın 130'unda gol olurken, 14 maçta ise gol sesi çıkmadı. Bu sezon gol ortalaması maç başına 2,47 olurken, atılan gollerin yüzde 64'ünü yabancı, yüzde 36'sını ise yerli oyuncuların kaydettiği tespit edildi.

Goller yabancı oyunculardan soruldu…

Yapılan araştırmaya göre, bu sezon ilk yarı sonunda atılan 344 golü 153 farklı oyuncu filelere gönderirken, gol atan futbolcuların 93'ünün yabancı, 60'ının ise yerli olması dikkat çekti. Bu sezon 18 takımda toplam 236 yabancı futbolcunun top koşturduğu Süper Ligde, gol krallığı sıralamasında ilk on futbolcunun 7'sinin yabancı olduğu belirlenirken, Beşiktaş'lı Cenk Tosun attığı 10 golle gol krallığında lider durumda bulunuyor. İlk on golcü arasına giren diğer Türk oyuncular ise Galatasaray'dan Yasin Öztekin ve Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler oldu.

Yabancıları en verimli takım Fenerbahçe…

Bu sezon Süper Lig'de attığı 34 golün 27'sinde yabancı futbolcularının imzası olan Fenerbahçe'de 9 farklı yabancı futbolcu gol atma başarısı gösterdi. İlk yarı sonunda Galatasaray'da ise Yasin Öztekin ve bu sezon transfer edilen İsviçre pasaportlu Eren Derdiyok 7'şer golle öne çıkarken, atılan gollerin 19 tanesini 6 farklı yabancı oyuncu attı. Bu sezon Süper Ligin ilk yarısının lider tamamlamayı başaran Başakşehir'in 5 yabancı golcüsü toplam 14 gol atarken, 7 Türk oyuncu ise 15 gol kaydederek takımlarının başarısında büyük pay sahibi oldular.

Beşiktaş gol sayısında geçen sezonu arıyor…

Beşiktaş'ın geçen sezonun ilk 16 haftasında 37 gol attığı düşünüldüğünde, bu sezon ligde attığı gol sayısında yaşanan azalma bir hayli dikkat çekiyor. Bu sezon şu ana kadar atılan 28 golün16'sı yerli oyuncuların ayağından gelirken, yabancı oyuncuların gösterdiği performans ise eleştirilere neden oldu. Cenk Tosun'un attığı 10 gole karşılık Siyah Beyazlıların yabancı futbolcularının tamamının ligde attığı gol sayısı 11'de kaldı. En kısır sezonlarından birini yaşayan Trabzonspor'da ise 6 futbolcu toplamda 12 gol atarken, gollerin 8'ini yerlilerin, 4'ünü ise yabancıların attığı belirlendi.