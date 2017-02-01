Süper Ligi, Tff'den Almak Lazım'

FutbolArena - Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, kulüplerin hakem hatalarından sürekli şikayetçi olmasıyla ilgili ilginç bir öneri sundu. Ligin yönetiminin TFF'den alınarak kulüplere verilmesi gerektiğini dile getiren Mehmet Demirkol, "Kulüpler Birliği'nin ligi yönetmesi gerekiyor" dedi.



"SÜPER LİGİ 3 ADAM YÖNETİR"



NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, "3 büyükler şampiyonluğa giderken hiçbir zaman TFF'den şikayetçi olmaz. Ne zaman işler kötü giderse TFF istifa derler. 20 yıldır Aziz Yıldırım'ın memnun olduğu bir TFF başkanı hatırlamıyorum. 'Alın kardeşim, siz yönetin' demek lazım. Yayın ihalesini Kulüpler Birliği yapıyorsa, Süper Ligi de yönetebilir. Ligin yönetimini TFF'den almak lazım." ifadelerini kullandı.



AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?



"TFF'de seçim için harekete geçtim ve birkaç kulüple görüştüm. Sonra bana bir telefon geldi ve Cumhurbaşkanı böyle biy operasyonu istemiyor dediler. Yahu Cumhurbaşkanı neden bu işle ilgilensin? Cumhurbaşkanının haberi bile olmadan onun ismini kullanıyorlar. Spora, siyaseti karıştırmayın. Bizim üst kimliğimiz Fenebahçe'dir. Bu kulüpte her etnik kökenden herkesi barındırırız. Rıdvan Dilmen, kulübümüzün üyesi değildir. Fikri neyse o konuda bizim üyemiz olmadığı için bir işlem yapamayız. Evet de diyebilirler Hayır da. Herkes fikrini söyler. Fenerbahçe siyasetin içerisinde yoktur."