Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? Süper Lig 1. 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak? Ödül kaç para?

Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak? Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ne kadar kazanacağı sorusu oldu. Peki Süper Lig 1. si kasasına kaç para koyacak? Süper Lig 2. si ne kadar kazanacak? Süper Lig 3. sü kaç para kazanır? Tüm cevaplar haberimizde.

Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ne kadar paranın sahibi oldu merak ediliyor. Süper Lig'de hangi takıma kaç para ödül verildi. Süper Lig 1. 2. 3. 4. 5. 6. takımlar ne kadar ödül kazanacak? Süper Lig'de sıralamaya göre verilecek para ödülü ne kadar, belli oldu mu?

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Ligi ikinci sırada Galatasaray bitirirken üçüncü sırada ise Fenerbahçe bitirdi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KAÇ PARA KAZANACAK?

Tarihi sezonu şampiyonlukla taçlandıracak takım (2020-2021 sezonu Beşiktaş), 415 milyon TL daha fazla gelir elde edecek. Uzun maratonu zirvede bitiren takım Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım primleriyle kasasını doldurarak toplamda 600 milyon TL'yi aşan bir gelirin sahibi olacak.

Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım dev bir gelirin sahibi olacak. 15 Mayıs gecesi şampiyonluğa ulaşacak takım 400 milyon TL'yi aşan bir geliri kasasına koyacak.

Buna göre Beşiktaş 400 milyon TL'yi aşan bir geliri kasasına koyacak.

Bunlara ek olarak Süper Lig'de her şampiyon takım yayın geliri olarak 3.2 milyon lira kazanıyor. Şampiyonlar ligine katılacak olan takım katılım bedeli olarak ise 40 milyon Euro kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PİYANGOSU

Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak takım yaklaşık 40 milyon euro (404 milyon TL) gelirin sahibi olacak. Süper Lig'de birinci bitiren ile ikinci bitiren takım arasındaki gelir farkı da 7.1 milyon TL. Zirvede bitiren takım, ikinciden bu rakam kadar daha fazla paranın sahibi olacak. Ayrıca, Süper Lig şampiyonluk primine de 3.23 milyon TL zam yapacak. Cumartesi akşamı taraftarını sevince boğacak olan kulüp, yaklaşık 415 milyon TL civarındaki bir gelir fazlasını da kasasına koyacak.

TOPLAM GELİR 600 MİLYON TL'Yİ AŞACAK

Elde edilen toplam gelir ise Süper Lig katılım payı, performans primi ve şampiyonluk paylarıyla birlikte 600 milyon TL'yi aşacak.