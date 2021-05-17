Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? Süper Lig 1. 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak? Ödül kaç para?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? Süper Lig 1. 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak? Ödül kaç para?

Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? Süper Lig 1. 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak? Ödül kaç para?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak? Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ne kadar kazanacağı sorusu oldu. Peki Süper Lig 1. si kasasına kaç para koyacak? Süper Lig 2. si ne kadar kazanacak? Süper Lig 3. sü kaç para kazanır? Tüm cevaplar haberimizde.

Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ne kadar paranın sahibi oldu merak ediliyor. Süper Lig'de hangi takıma kaç para ödül verildi. Süper Lig 1. 2. 3. 4. 5. 6. takımlar ne kadar ödül kazanacak? Süper Lig'de sıralamaya göre verilecek para ödülü ne kadar, belli oldu mu?

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Ligi ikinci sırada Galatasaray bitirirken üçüncü sırada ise Fenerbahçe bitirdi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KAÇ PARA KAZANACAK?

Tarihi sezonu şampiyonlukla taçlandıracak takım (2020-2021 sezonu Beşiktaş), 415 milyon TL daha fazla gelir elde edecek. Uzun maratonu zirvede bitiren takım Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım primleriyle kasasını doldurarak toplamda 600 milyon TL'yi aşan bir gelirin sahibi olacak.

Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım dev bir gelirin sahibi olacak. 15 Mayıs gecesi şampiyonluğa ulaşacak takım 400 milyon TL'yi aşan bir geliri kasasına koyacak.

Buna göre Beşiktaş 400 milyon TL'yi aşan bir geliri kasasına koyacak.

Bunlara ek olarak Süper Lig'de her şampiyon takım yayın geliri olarak 3.2 milyon lira kazanıyor. Şampiyonlar ligine katılacak olan takım katılım bedeli olarak ise 40 milyon Euro kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PİYANGOSU

Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak takım yaklaşık 40 milyon euro (404 milyon TL) gelirin sahibi olacak. Süper Lig'de birinci bitiren ile ikinci bitiren takım arasındaki gelir farkı da 7.1 milyon TL. Zirvede bitiren takım, ikinciden bu rakam kadar daha fazla paranın sahibi olacak. Ayrıca, Süper Lig şampiyonluk primine de 3.23 milyon TL zam yapacak. Cumartesi akşamı taraftarını sevince boğacak olan kulüp, yaklaşık 415 milyon TL civarındaki bir gelir fazlasını da kasasına koyacak.

TOPLAM GELİR 600 MİLYON TL'Yİ AŞACAK

Elde edilen toplam gelir ise Süper Lig katılım payı, performans primi ve şampiyonluk paylarıyla birlikte 600 milyon TL'yi aşacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Feyza Aktan Pınar Altuğ Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Arda Turan Adem Büyük Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? Süper Lig 1. 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak? Ödül kaç para? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 18:52:55. #1.11#

title