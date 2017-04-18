Süper Lig'in Kart Raporu

Ligde 27 hafta geride kalırken şu ana kadar toplam 1.086 sarı, 62 kırmızı kart çıktığı belirlendi. Süper Ligin başladığı Ağustos ayından bu yana sarı ve kırmızı kartlarla ilgili ise medyaya 200 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi.



En Hırçın Bursaspor…



Hazırlanan rapora göre, Süper Ligin en hırçın takımı Bursaspor olurken, Yeşil Beyaz takım oyuncuları şu ana kadar gördükleri toplam 7 kırmızı kart ile bu alanda ilk sırada yer aldılar. Antalyaspor ve Gaziantepspor 6'şar kırmızı kart ile Bursasporu takip etti. Ç. Rizespor 5 kırmızı görürken, Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Trabzonspor, 4'er kırmızı kart ile ligde hırçın takımlar arasında yer aldılar.



Centilmen 7 takım var…



En centilmen takımlara gelince Süper Ligde 7 takım aynı sırayı paylaşıyor. A.Konyaspor, Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa takımları şu ana kadar gördükleri 2'şer kırmızı kartla ligin en az kırmızı kart gören takımları oldular. Adanaspor, A. Alanyaspor, Osmanlıspor ve M. Başakşehir takımları ise 3'er kırmızı kartla listede yer aldılar.



Sarı kart sayısında Trabzonspor önde …



Sarı kartlarda ise 27 hafta sonunda ilk sırada 78 sarı kartla Trabzonspor bulunurken, Adanaspor 75, Kayserispor ise 74 sarı kartla bu alanda üst sıralarda yer aldı. Fenerbahçe'nin 66, Beşiktaş'ın 55, Galatasaray'ın 52 sarı kart gördüğü listede en az sarı kart gören takım ise 46 sarı kart ile M. Başakşehir oldu.