Süper Lig Hakemleri Ara Semineri Sürüyor

Merkez Hakem Kurulu Hakem Gelişim Programları çerçevesince 12-13 Nisan tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Süper Lig Hakem Ara Semineri devam ediyor.



MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Kurul üyeleri, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, Hakem Koçu Doç.Dr. Rıdvan Ekmekçi ve A Klasman hakemlerinin katıldığı seminerde; FIFA seminerinde verilen eğitimlerden notlar hakemlere aktarılacak. Seminerde ayrıca Video Yardımcı Hakem ile ilgili eğitimler verilecek. Kondisyon çalışmalarının yer aldığı seminer yarın sona erecek. - İSTANBUL