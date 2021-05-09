Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu kulüpleri Süper Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak? Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?