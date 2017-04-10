Süper Lig'e Referandum Arası

Spor Toto Süper Lig’de 14-17 Nisan tarihleri arasında Anayasa değişikliği referandumu nedeniyle karşılaşmalar oynanmayacak.

Süper Lig'e Referandum Arası

Spor Toto Süper Lig'de 14-17 Nisan tarihleri arasında Anayasa değişikliği referandum u nedeniyle karşılaşmalar oynanmayacak.

Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması 16 Nisan Pazar günü yapılacak. Referandum sebebiyle 14 - 17 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek. Ligin 28. haftası 21 - 24 Nisan tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. TFF 1. Lig'de ise 28. hafta karşılaşmaları 18 - 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

21 Nisan Cuma

20: 00 Atiker Konyaspor - Gaziantepspor

20: 00 Karabükspor - Kasımpaşa

22 Nisan Cumartesi

13: 30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor

19: 00 Antalyaspor - Trabzonspor

19: 00 Gençlerbirliği - Kayserispor

23 Nisan Pazar

13.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe

24 Nisan Pazar

20.00 Beşiktaş - Adanaspor - İSTANBUL

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