Süper Lig'e Referandum Arası

Spor Toto Süper Lig'de 14-17 Nisan tarihleri arasında Anayasa değişikliği referandum u nedeniyle karşılaşmalar oynanmayacak.



Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması 16 Nisan Pazar günü yapılacak. Referandum sebebiyle 14 - 17 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek. Ligin 28. haftası 21 - 24 Nisan tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. TFF 1. Lig'de ise 28. hafta karşılaşmaları 18 - 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



21 Nisan Cuma



20: 00 Atiker Konyaspor - Gaziantepspor



20: 00 Karabükspor - Kasımpaşa



22 Nisan Cumartesi



13: 30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir



16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor



19: 00 Antalyaspor - Trabzonspor



19: 00 Gençlerbirliği - Kayserispor



23 Nisan Pazar



13.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor



19.00 Galatasaray - Fenerbahçe



24 Nisan Pazar



20.00 Beşiktaş - Adanaspor - İSTANBUL