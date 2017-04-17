Süper Lig Devlerinin Mandzukic Savaşı!

İki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray, Juventus'un golcüsü Mario Mandzukic'i transfer edebilmek için kıyasıya bir yarışa girdi. Daha önce Beşiktaş'ın radarına giren Hırvat golcüyle Galatasaray'ın da ilgilenmeye başlaması sonrasında transferde sıcak saatler yaşanıyor.



Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa'da ve Türkiye'de daha kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvamış durumda. Takvim Gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlı yöneticiler İtalya'da Mandzukic'in menajerleriyle ön görüşme yaptıi. Galatasaray'da ise Başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in Torino'ya giderek menajerler vasıtasıyla Mandzukic ile temas kurduğu bildirildi. Hırvat yıldız ise şu an kararsız.



DURSUN ÖZBEK GÖNÜL ALMAK İSTİYOR



Bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan Dursun Özbek'in bu transferi gerçekleştirerek bir nebze olsun taraftarın gönlünü almak istiyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, taraftarın da çok istediği Mandzukic için kurmaylarına açık çek verdiği öğrenildi. İki dev kulübümüzün, sezon sonunda bu transfer