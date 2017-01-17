Süper Lig'den Stoper!

Savunmanın göbeğine takviye yapmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ahmet Çalık'ın ardından aradığı stoperi Kasımpaşa'da buldu. Serdar Aziz'in sakatlığı ile sarsılan ve Chedjou ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi bitecek olan 'Titi' lakaplı Cristian Chagas Tarouco'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp adına futbol direktörü Cenk Ergün, Kasımpaşa yetkilileri ile resmen pazarlığa başladı.

1 MİLYON EURO ÖNERDİ



Galatasaray'ın en önemli avantajı Titi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi... Galatasaray formasını giymeyi çok istediği belirtilen 28 yaşındaki futbolcu ile büyük ölçüde anlaşan sarı- kırmızılı yönetim, şimdi Kasımpaşa'yı ikna etmenin yollarını arıyor. Cenk Ergün'ün yarım sezon anlaşması kalan Titi için 1 milyon euro önerdiği öğrenilirken tarafların el sıkışması halinde başarılı futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme yapılacak. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, Kasımpaşa'dan son bir yılda Donk ve Eren'in ardından üçüncü oyuncuyu almış olacak.

Kaynak: Fotomaç