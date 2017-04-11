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Süper Lig'den 4 Kulüp Pfdk'ya Sevk Edildi
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Süper Lig'den 4 Kulüp Pfdk'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 4 Kulüp Pfdk'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Kaynak: Dunya.com

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