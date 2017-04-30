Süper Lig'de Zirve Karıştı! İşte Puan Durumu

Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son puan durumu.

Süper Lig'de Zirve Karıştı! İşte Puan Durumu

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Fenerbahçe maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ikinciliği kovalamaya devam etti.

Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 5-2 mağlup etti. Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve puan farkını 4'e indirmeyi başardı. Şampiyonluk ve ikincilik yolunda hayati karşılaşma sonucu Süper Lig puan durumunda değişiklik olacak.

İşte Süper Lig 29. hafta sonuçları ve puan durumu

Süper Lig 29. hafta sonuçları

GAZİANTEPSPOR 0 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

KAYSERİSPOR 3 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

KASIMPAŞA A.Ş. 0 - 2 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ADANASPOR A.Ş. 2 - 5 ANTALYASPOR A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - ATİKER KONYASPOR

BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş.

PUAN DURUMU


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