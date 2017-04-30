Süper Lig'de Zirve Karıştı! İşte Puan Durumu

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Fenerbahçe maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ikinciliği kovalamaya devam etti.



Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 5-2 mağlup etti. Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve puan farkını 4'e indirmeyi başardı. Şampiyonluk ve ikincilik yolunda hayati karşılaşma sonucu Süper Lig puan durumunda değişiklik olacak.



İşte Süper Lig 29. hafta sonuçları ve puan durumu



Süper Lig 29. hafta sonuçları



GAZİANTEPSPOR 0 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR



KAYSERİSPOR 3 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR



TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ



KASIMPAŞA A.Ş. 0 - 2 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR



FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.



ADANASPOR A.Ş. 2 - 5 ANTALYASPOR A.Ş.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.



OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - ATİKER KONYASPOR



BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş.



PUAN DURUMU



