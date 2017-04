Süper Lig'de Transfer Bombası!

"Yeni sezonda tabanca gibi takım olacağız" diyen Bursa Başkanı Ali Ay, ilk bombasını patlattı. Yeşil-Beyazlılar, Gaziantepspor'un Porto'dan kadrosuna kattığı Ghilas ile her konuda anlaştı.Bu sezon hedeflerinden hayli uzak kalan Bursaspor'da başkan Ali Ay'ın geçtiğimiz günlerdeki, "Personel dahil birçok değişiklik olacak. Yeni sezonda tabanca gibi bir takım kuracağız" açıklaması taraftarı heyecanlandırırken yönetim ilk bombasını da patlattı.



Transferde geç kalmak istemeyen Yeşil-Beyazlılar, Gaziantepspor'dan sezon sonunda ayrılacak olan Nabil Ghilas'la her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerde mutabakata varan Timsah'ın bu transferi 700 bin Euro ücretle gerçekleştireceği öğrenildi.



Süper Lig'de forma giydiği 28 karşılaşmada 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Gaziantep'in yıldız oyuncusu Ghilas'a Konyaspor ve Kasımpaşa da talip olmuştu. Elini çabuk tutan Bursa, bu transferde mutlu sona ulaştı. Bursa, ayrıca Eskişehir'den Kamil Ahmet Çörekçi ile de görüşme halinde.



(Fanatik)