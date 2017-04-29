Süper Lig'de Trabzonspor, Gençlerbirliği ile 0-0 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Medical Park Arena'da oynanan mücadele 0-0 sonuçlandı.

TRABZON POZİSYONLARI CÖMERTÇE HARCADI

Trabzonspor'un ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü aldığı ve net pozisyonlar yakaladığı maçta gol sesi duyulmadı. Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, 86. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

Süper Lig'de ikinci yarının en başarılı takımlarından biri olan Trabzonspor, 7 maç sonra gol atamadı.

Trabzonspor, bu sonuçla puanını 48'e, Gençlerbirliği ise 40'a yükseltti. Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Adanaspor ile karşılaşacak.