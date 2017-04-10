Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Galatasaray ile Karşılaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası kapanış maçında liderlik mücadelesi veren Medipol Başakşehir sahasında üst sıralardan kopmak istemeyen Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 20:00'de başlayan ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanıyor. Maç 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle devam ediyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-0 GALATASARAY

CANLI ANLATIM

11' GOOL! Semih'in ayağından seken top ceza sahasında Mossoro'nun önüne düştü, topu içeri çevirdi. Adebayor da topu boş kaleye yolladı ve skoru 1-0'a getirdi.

10' Visça topu sağ kanattan içeriye kadar getirdi, dışarıya çevirdiği topa kötü bir vuruş yapan Mossoro, topu üstten auta yolladı.

5' Sol kanattan Cengiz Ünder içeri çevirdi, ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta çıktı.

2' Sol kanattan Bruma, topla birlikte sıfıra indi, içeri çevirdiği topta defansın müdahalesiyle top Yasin'e çarptı ve auta çıktı.

1' Karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Linnes, Josué, Selçuk, Yasin, Bruma, Rodrigues, Eren Derdiyok