Süper Lig'de Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Safet Susic'in ekibi Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı.

WELLİTON KAYSERİ'Yİ SIRTLADI

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor, 3-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılılar 19. dakikada Larrys Mabiala'nın golüyle öne geçerken, Welliton 62'de farkı arttıran isim oldu. 83'te bir kez daha sahne alan Welliton tabelayı ilan etti.

Alanyaspor'da Kenneth Omeruo 45. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartın ardından soyunma odasının yolunu tuttu ve takımını 10 kişi bıraktı.

POTADAN UZAKLAŞTILAR

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 6 hafta sonra kazanarak puanını 30 yaptı, küme düşme potasındaki en yakın rakibi Gaziantepspor ile arasındaki farkı 4'e yükseltti. Alanyaspor ise 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.